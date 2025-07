Sinner bate Shelton e vai encarar Djokovic na semifinal de Wimbledon

Sinner vai disputar semifinal pela segunda vez na carreira. HENRY NICHOLLS / AFP

Líder do ranking mundial, Jannik Sinner está classificado para as semifinais de Wimbledon. Nesta quarta-feira (9), ele derrotou o estadunidense Ben Shelton, 10º do mundo, em sets diretos.

As parciais da vitória do italiano foram de 7/6 (7-2), 6/4 e 6/4, em duas horas e 19 minutos de partida.

Sinner vai disputar a semifinal do Grand Slam britânico pela segunda vez. Em 2023, ele perdeu para o sérvio Novak Djokovic, que será seu rival mais uma vez.

Djokovic venceu o italiano Flavio Cobolli por 3 sets a 1, também nesta quarta-feira.

Com a vitória, Sinner se tornou o jogador mais jovem a chegar às semifinais em quatro eventos consecutivos de Grand Slam de simples masculino desde Rafael Nadal em 2009.

Como foi o jogo

Recuperado da lesão no cotovelo direito, mas utilizando uma proteção no braço, Sinner sofreu com o saque de Shelton, que anotou 14 aces. Mas o italiano também foi eficiente no serviço e venceu 89% dos pontos jogados com o primeiro saque.