Sinner avança às oitavas em busca do primeiro título em Wimbledon

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, deu mais um passo em busca de seu primeiro título em Wimbledon, ao se classificar às oitavas de final com vitória sobre o espanhol Pedro Martínez (N.52) neste sábado (5).

No segundo set, o espanhol cresceu no jogo e equilibrou as ações nos games iniciais, mas Sinner voltou a conseguir duas quebras e se impôs com um 6-3.