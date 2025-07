Sinner arrasa na estreia em Wimbledon e mostra força após decepção em Roland Garros

A grande decepção na final de Roland Garros, há três semanas, parece não ter abalado o italiano Jannik Sinner. Nesta terça-feira, em sua estreia em Wimbledon, o número 1 do mundo arrasou o compatriota Luca Nardi por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 6/0, e mostrou força em sua busca pelo primeiro título na grama londrina.

Há menos de um mês, Sinner protagonizou uma das maiores finais de Grand Slam da história, contra Carlos Alcaraz. O italiano, contudo, saiu de quadra devastado pela virada incrível que sofreu após estar liderando o placar por 2 sets a 0, com direito a match point e saque para fechar o jogo.

Depois da decepção, o italiano fez uma preparação discreta para a curta temporada de grama. Disputou apenas um torneio, em Halle, e esteve longe de convencer. Venceu apenas uma partida e caiu na segunda rodada, o que gerou desconfiança sobre o estado mental do líder do ranking para a disputa de Wimbledon.

Nesta terça, Sinner tratou de desfazer qualquer expectativa negativa sobre o seu jogo. Em pouco menos de duas horas, superou o 95º do mundo com autoridade. Não teve o serviço sob ameaça em nenhum momento da partida, disparou 28 bolas vencedoras (contra 19 do adversário) e cometeu apenas 17 erros não forçados.

Na segunda rodada, Sinner vai enfrentar o australiano Aleksandar Vukic, que avançou ao superar o taiwanês Chun Hsin Tseng por 6/3, 6/4, 4/6 e 7/6 (7/4). Se confirmar o favoritismo, o italiano poderá vir a cruzar com o canadense Denis Shapovalov na terceira rodada.

O número 1 do mundo tem como melhor resultado em Wimbledon a fase semifinal, em 2023 - perdeu para Novak Djokovic. No ano passado, parou nas quartas de final, numa batalha de cinco sets contra Daniil Medvedev. Sinner tem garantido o topo do ranking ao fim do Grand Slam britânico independente do seu resultado.

Ainda nesta terça, o australiano Alex de Minaur (11º cabeça de chave) e o americano Tommy Paul (13º) confirmaram o favoritismo com vitórias em sets diretos. Também avançaram o italiano Lorenzo Sonego e o húngaro Fabian Marozsan.

NÚMERO 3 DO MUNDO CAI NA ESTREIA

Vindo de título na grama de Bad Homburg, na semana passada, a americana Jessica Pegula decepcionou nesta terça ao ser eliminada logo na estreia em Londres. A número três do mundo foi superada pela italiana Elisabetta Cocciaretto por 6/2 e 6/3. Com o resultado, Pegula volta a fazer uma campanha abaixo do esperado no Grand Slam britânico. No ano passado, ela havia caído na segunda rodada.