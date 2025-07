Show ao estilo Super Bowl e premiação recorde: o que se sabe sobre a final do Mundial de Clubes 2025 

Chelsea e PSG se enfrentarão no MetLife Stadium neste domingo (13). CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A grande final da Copa do Mundo de Clubes está chegando. No domingo (13), a bola vai rolar entre Chelsea e PSG no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 16h, para decidir quem será o primeiro campeão no novo formato da competição.

O MetLife Stadium é o grande palco das decisões do Mundial de Clubes. Além da finalíssima, o estádio recebeu as semifinais e uma partida das quartas. Com capacidade para 82,5 mil pessoas, o MetLife também receberá a final da Copa do Mundo de seleções em 2026.

A partida entre Chelsea e PSG contará com um espetáculo durante o intervalo, ao melhor estilo SuperBowl (a final do campeonato de futebol americano). Com curadoria do vocalista do Coldplay, Chris Martin, três estrelas se apresentarão no show do intervalo. O astro colombiano J Balvin será a atração principal, acompanhado da rapper Doja Cat e do cantor nigeriano Tems.

O show do intervalo apoiará o Fundo Mundial de Educação Cidadã da Fifa, que visa arrecadar US$ 100 milhões para melhorar o acesso à educação de qualidade.

Premiação

Só de participar da final, Chelsea e PSG já vão arrecadar 30 milhões de dólares (R$ 167 milhões). O prêmio para quem sair vencedor da Copa do Mundo de Clubes será de mais 40 milhões de dólares (R$ 223 milhões). Além disso, o clube vai poder utilizar o patch do Mundial de Clubes na camisa até a próxima edição do torneio, em 2029.

Taça do Mundial é toda feita em ouro. Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

A equipe campeã vai levantar o troféu desenvolvido para o novo formato da competição. A taça é toda feita em ouro com frases e símbolos gravados à laser.

"Com inscrições das 211 federações-membro da Fifa, representações vívidas do futebol e textos em 13 línguas e braille, o troféu une o planeta e simboliza o passado, o presente e o futuro, preservando a tradição do futebol de clubes para as próximas gerações" diz o site da entidade.

Transmissão