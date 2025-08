Shelton e Rublev avançam para a 3ª rodada do Masters 1000 de Toronto

O americano Ben Shelton e o russo Andrey Rublev avançaram para a terceira rodada do Aberto do Canadá, em Toronto, nesta quarta-feira (30), numa jornada de abertura que foi marcada pela eliminação do britânico Cameron Norrie.

Após sua estreia nesta edição do torneio, um dos pontos de partida do circuito norte-americano, que culmina com o US Open, o americano de 22 anos enfrentará na próxima fase o vencedor do duelo entre seus compatriotas Brandon Nakashima (32º) e Ethan Quinn (86º).