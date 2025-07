Shai Gilgeous-Alexander assina o maior contrato da história da NBA; saiba os valores

Grande nome do Oklahoma City Thunder, atual campeão da NBA, Shai Gilgeous-Alexander fechou o maior contrato da história da liga de basquete norte-americana. O atleta, que foi MVP da temporada e das finais, estendeu seu vínculo por quatro anos pelo valor de US$ 285 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão na cotação atual). As informações são da ESPN.