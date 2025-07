Serviço secreto, cães, fuzis e retenção de mochilas: por Trump, segurança é reforçada na final

Antes de passar pela inspeção no raio-X, todos os jornalistas precisam ficar com as mochilas retidas por cerca de cinco a 10 minutos.

A segurança é ultraminuciosa no Estádio MetLife para a final do Mundial de Clubes . Por conta da anunciada presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump na decisão entre PSG e Chelsea, neste domingo (13) , os protocolos foram reforçados.

Antes de passar pela inspeção no raio-X, todos os jornalistas precisam ficar com as mochilas retidas por cerca de cinco a 10 minutos para uma inspeção conduzida pelo serviço secreto americano, que utiliza cães farejadores no processo.