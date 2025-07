Sergio Ramos cogita despedida de Mundial com queda do Monterrey: 'Pode ser última participação'

Um dos destaques da equipe do Monterrey na disputa do Mundial de Clubes, o zagueiro Sergio Ramos lamentou a eliminação do seu time na derrota de 2 a 1 para o Borussia Dortmund. O defensor insinuou, em suas redes sociais, que esta pode ter sido sua última "Copa do Mundo" de clubes organizada pela Fifa.