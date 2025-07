Brasil superou a Alemanha nas quartas de final. Divulgação / FIVB

A seleção brasileira feminina de vôlei está na semifinal da Liga das Nações. Nesta quinta (24), em Lódz, na Polônia, o Brasil fez 3 sets a 0 (25/19, 26/24 e 25/14) contra a Alemanha e continuou com a bela campanha na competição.

A equipe de José Roberto Guimarães chegou a nona vitória seguida na VNL. Rosamaria, com 13 pontos, foi a maior pontuadora da partida.

As brasileiras, agora, enfrentarão o Japão na semifinal no próximo sábado, às 15h. Será a repetição do confronto na mesma fase no ano passado em que as adversárias levaram a vantagem.

As japonesas venceram a Turquia por 3 sets a 2, também nesta quinta-feira. Na outra semifinal, a Itália e a Polônia definem a primeira finalista.

Com foi o jogo

A primeira parcial foi equilibrada nos primeiros pontos. No entanto, logo na sequência, as comandadas de José Roberto Guimarães mantiveram a liderança do set. Rosamaria, maior pontuadora da parcial (seis), fechou em 25/19 para o Brasil.

O segundo set começou com troca de pontos entre as duas seleções. As brasileiras se distanciaram no marcador, mas as alemãs encostaram.

José Roberto Guimarães, no 18/17, fez a primeira troca no sexteto inicial — tirou Roberta e Rosamaria e colocou Macris e Tainara. O treinador desfez a inversão e o Brasil venceu o set por 26/24.