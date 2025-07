Seleção feminina goleia Paraguai e mantém liderança do Grupo B da Copa América no Equador

Com o resultado, as brasileiras lideram a chave com nove pontos, pois já venceram Bolívia (6 a 0) e Venezuela (2 a 0) e garantiram presença nas semifinais. O time brasileiro volta a jogar na sexta-feira, às 21 horas, diante da Colômbia, segunda colocada no grupo, com sete pontos, quando será decidido o primeiro lugar no grupo. As paraguaias só têm três pontos.