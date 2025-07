Seleção feminina de basquete do Brasil perde a terceira na Universíade e vai para a disputa do 9º ao 16º lugar

Bella Nascimento foi cestinha do Brasil. Célio Júnior / CBDU/Divulgação

A seleção brasileira feminina de basquete sofreu sua terceira derrota, nos Jogos Mundiais Universitários, em Duisburg, na Alemanha. Neste domingo (19), o time do técnico Raphael Zaremba perdeu para a Lituânia, por 82 a 64, e terminou na última posição do Grupo C.

Com as três derrotas, o Brasil vai para a disputa de 9 a 16º lugar. Na terça-feira (22), o adversário será a Romênia.

A seleção começou a partida diante das japonesas com as armadoras Bella Nascimento e Marcella Prande, as alas Stephany e Ana Beatriz Passos e as ala-pivô Maiara Dias.

Com 19 pontos e quatro rebotes, Bella Nascimento foi a cestinha brasileira no confronto.

Na equipe lituana, a armadora Dominyka Pauliulyte anotou 27 e completou sua atuação com 11 rebotes, conquistando um duplo-duplo, além de dar duas assistências.

Jogos Mundiais Universitários

Os Jogos Mundiais Universitários são um dos eventos multiesportivos mais tradicionais do mundo. Organizada pela Federação Internacional de Esportes Universitários (Fisu), a competição, conhecida também como Universíade, foi realizada pela primeira vez em 1959 e reúne estudantes de dezenas de países. Em 1963, Porto Alegre foi sede de uma das edições.

As cidades de Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen, Mulheim an der Ruhr e Berlim, na Alemanha, são as sedes das disputas desta edição.

O Brasil está representado por uma delegação formada por estudantes-atletas de alto rendimento e profissionais técnicos que atuam em diferentes regiões do país. Ao todo, o Time UBrasil contará com representantes em 13 modalidades olímpicas e paralímpicas.