Seleção feminina de basquete do Brasil perde a segunda partida e é eliminada na Universíade

Azusa Asahina arremessa contra a marcação de Marcella Prande. Leon Tonhäuser / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

A seleção brasileira feminina de basquete sofreu sua segunda derrota, nos Jogos Mundiais Universitários, em Duisburg, na Alemanha. Neste sábado (19), o time do técnico Raphael Zaremba perdeu para o Japão, por 86 a 63, e não tem mais chances de seguir na disputa por medalhas.

Com duas derrotas, o Brasil é o lanterna do Grupo C, que é liderado por Hungria e Japão, ambas com duas vitórias e já classificadas para as quartas de final.

O Brasil ainda irá jogar contra a Lituânia, no domingo (20), às 9h30 (de Brasília).

O jogo

Yuka Fujisawa marca brasileira Stephany. Leon Tonhäuser / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

A seleção começou a partida diante das japonesas com as armadoras Bella Nascimento e Marcella Prande, as alas Stephany e Ana Beatriz Passos e as ala-pivô Maiara Dias.

O time japonês foi superior durante todo o jogo e abriu 12 pontos de vantagem (28 a 16) logo no primeiro quarto. A distância chegou a 13 ao final do segundo período (51 a 38) e as brasileiras conseguiram diminuir no terceiro, quando venceram por 18 a 15 e ficaram a 10 de diferença (66 a 56).

Mas nos 10 minutos finais, o time asiático se impôs e fez 20 a 7, garantindo a larga margem de 23 pontos no placar final.

Destaques

Vitoria Moura saiu do banco e fez 11 pontos para o Brasil. Leon Tonhäuser / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

Bella Nascimento marcou 21 pontos e foi a cestinha do jogo, ao lado da armadora japonesa Sizuno Higuchi, que ainda fez quatro assistências.

Outro destaque do Brasil foi a ala-armadora Vitoria Moura, com 11 pontos.

No Japão, a ala-armadora Maika Miura (15 pontos, quatro rebotes e quatro assistências) e a pivô Azusa Asahina (12 pontos) também foram decisivas.

Jogos Mundiais Universitários

Os Jogos Mundiais Universitários são um dos eventos multiesportivos mais tradicionais do mundo. Organizada pela Federação Internacional de Esportes Universitários (FISU), a competição, conhecida também como Universíade, foi realizada pela primeira vez em 1959 e reúne estudantes de dezenas de países. Em 1963, Porto Alegre foi sede de uma das edições.

As cidades de Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen, Mulheim an der Ruhr e Berlim, na Alemanha, são as sedes das disputas desta edição.

O Brasil está representado por uma delegação formada por estudantes-atletas de alto rendimento e profissionais técnicos que atuam em diferentes regiões do país. Ao todo, o Time UBrasil contará com representantes em 13 modalidades olímpicas e paralímpicas.