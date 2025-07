Seleção brasileira perde para a Bulgária nas quartas de final do Mundial sub-19 de vôlei feminino

Veneva foi a maior pontuadora da Bulgária e do jogo. Volleyball World / Divulgação

Após vencer as seis primeiras partidas que disputou no Campeonato Mundial sub-19, a seleção brasileira feminina de vôlei perdeu para a Bulgária, nesta sexta-feira (11), pelas quartas de final e agora vai brigar pelo quinto lugar.

O time búlgaro venceu por 3 sets a 1, com parciais de 25/15, 21/25, 25/18 e 25/20, após 1h57min de jogo disputado em Osijek, na Croácia.

Nas semifinais, a Bulgária vai encarar a Turquia, que fez 3 a 1 (25/20, 23/25, 25/19 e25/9) sobre a China.

Com a derrota, as brasileiras disputarão do quinto ao oitavo lugar. As primeiras rivais serão as chinesas. Em caso de vitória, o Brasil enfrentará o vencedor de Japão e Itália. A partida acontece neste sábado (12).

O jogo

Brasil, da levantadora Maria Eduarda, vai disputar do 5º ao 8º lugar. Volleyball World / Divulgação

Ao contrário dos jogos anteriores, o Brasil encontrou muitas dificuldades com o passe, o que fez o aproveitamento de ataque ser baixo e a seleção só marcar 33 pontos, nesse fundamento, contra 50 das búlgaras, que ainda marcaram oito pontos com o saque contra um das brasileiras comandadas por Maurício Thomas.

O Brasil atuou com a levantadora Maria Eduarda, a oposto Luize, as ponteiras Giovanna Micaelli e Mikaela Hestmann, as centrais Giovana Guimarães e Lara e a líbero Vitória Belfort.

Única jogadora de um clube gaúcho convocada, a oposta Vallentina Biondo, da Juventus de Teutônia, foi utilizada apenas em uma inversão, no final do primeiro set, e não pontuou. Ainda atuaram a levantadora Luanna Markus, as ponteiras Laura e Marina Maccarone e a central Nayla.

Com 14 pontos, Luize foi a principal pontuadora do Brasil, seguida por Giovanna Micaelli, com 12.

Na Bulgária, a ponta Kalina Veneva, de 16 anos, marcou 23 pontos, enquanto as centrais Denitsa Angelova e Darina Naneva, ambas com 1m92cm, terminaram com 15 e 13 pontos, respectivamente.

Confira os demais resultados das quartas de final:

China 1 x 3 Turquia — 20/20, 25/23, 19/25 e 9/25

Japão 0 x 3 Polônia — 20/25, 19/25 e 25/27

EUA 3 x 2 Itália — 31/29, 23/25, 21/25, 30/28 e 15/8

