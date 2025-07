Seleção brasileira masculina de vôlei vence a Colômbia e vai às semifinais da Universíade

O jogo

O Brasil iniciou a partida com com o levantador Gabriel Bieler, os ponteiros Léo Lukas e Paulo Vinícios, os centrais Pietro e Geovane Kühnen, o oposto Sabino e o líbero Luizinho. Ainda foram utilizados Gabriel Ostapechen, Gustavo Cardoso, Samuel Neufeld, Pedrosa e Guilherme Amorim.

A seleção brasileira dominou a partida e com sete pontos de bloqueio , sendo três de Geovane Kühnen, e sete de saque , impôs seu ritmo e não foi ameaçada pela rival sul-americana.

Destaques

Os centrais brasileiros foram os principais jogadores em quadra. Juntos, eles somaram 26 pontos , sendo 14 de Pietro e 12 de Giovane Kühnen. Paulo Vinícios terminou com 10.

Os Jogos Mundiais Universitários

Itália será a adversária do Brasil na semifinal.

Os Jogos Mundiais Universitários são um dos eventos multiesportivos mais tradicionais do mundo. Organizada pela Federação Internacional de Esportes Universitários (FISU) , a competição, conhecida também como Universíade , foi realizada pela primeira vez em 1959 e reúne estudantes de dezenas de países.

As cidades de Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen, Mulheim an der Ruhr e Berlim, na Alemanha, são as sedes das disputas desta edição.