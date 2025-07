Seleção brasileira masculina de vôlei vence a Austrália e vai invicta às quartas de final da Universíade

Seleção venceu terceiro jogo na Universíade. Fabio Deinert / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

A seleção brasileira masculina de vôlei derrotou a Austrália, neste sábado (19), por 3 sets a 1, com parciais de 25/17, 25/13, 23/25 e 25/19, em uma hora e 48 minutos de partida. Com o resultado, o Brasil terminou na liderança do Grupo A dos Jogos Mundiais Universitários, em Berlim, na Alemanha.

O Brasil iniciou a partida com o levantador Gabriel Bieler, os ponteiros Léo Lukas e Paulo Vinícios, os centrais Pietro e Geovane Kühnen, o oposto Sabino e o líbero Luizinho. Ainda foram utilizados o ponta Gabriel Ostapechen, o levantador Gustavo Cardoso e o oposto Samuel Neufeld.

Destaques

Léo Lukas foi um dos destaques do jogo. Fabio Deinert / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

Com 23 pontos Sabino foi o principal pontuador da partida, sendo 19 de ataque, três de saque e um de bloqueio. Outros destaques do Brasil foram Léo Lukas e Pietro, com 12 e 11 pontos, respectivamente.

Na Austrália, o oposto William D'Arcy Miles terminou com 17 pontos.

Próxima fase

Campeão de seu grupo, o Brasil vai enfrentar a Colômbia, segunda colocada do C, nas quartas de final.

A partida diante dos colombianos irá acontecer na segunda-feira (21), às 6h (de Brasília). Quem vencer vai enfrentar o ganhador do jogo entre Itália e República Tcheca, em uma das semifinais.

Os outros dois confrontos das quartas serão disputados entre Japão x Alemanha e Polônia x Taipé.

Os Jogos Mundiais Universitários

Brasil (E) venceu a Austrália e vai invicto às quartas de final. Fabio Deinert / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

Os Jogos Mundiais Universitários são um dos eventos multiesportivos mais tradicionais do mundo. Organizada pela Federação Internacional de Esportes Universitários (FISU), a competição, conhecida também como Universíade, foi realizada pela primeira vez em 1959 e reúne estudantes de dezenas de países.

As cidades de Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen, Mulheim an der Ruhr e Berlim, na Alemanha, são as sedes das disputas desta edição.

O Brasil está representado por uma delegação formada por estudantes-atletas de alto rendimento e profissionais técnicos que atuam em diferentes regiões do país. Ao todo, o Time UBrasil contará com representantes em 13 modalidades olímpicas e paralímpicas.