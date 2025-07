Seleção brasileira masculina de vôlei vence a Alemanha e fecha fase de classificação da Liga das Nações na liderança

No decorrer do jogo, o treinador brasileiro utilizou os pontas Adriano, Maicon e Honorato, o levantador Fernando Cachopa e o oposto Darlan.

Destaques do jogo

Com 20 acertos, Arthur Bento foi o principal pontuador do jogo. O ponta marcou 17 vezes no ataque, duas no bloqueio e uma no saque.