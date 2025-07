Seleção brasileira masculina de vôlei estreia com vitória na Universíade

O Brasil largou com vitória no torneio de vôlei masculino dos Jogos Mundiais Universitários . Nesta quinta-feira (17), em Berlim, na Alemanha, o time dirigido por Fabiano Magoo derrotou Portugal por 3 a 1 , parciais de 25/20, 25/23, 21/25 e 25/21, em jogo que teve 1h54min de duração e que foi válido pelo Grupo A.

A seleção iniciou a partida com o levantador Gabriel Bieler, os ponteiros Léo Lukas e Paulo Vinícios, os centrais Pietro e Geovane Kühnen, o oposto Samuel Neufeld e o líbero Luizinho. Ainda foram utilizados os pontas Guilherme Amorim e Gabriel Ostapechen e o levantador Gustavo Cardoso.

Destaques

Pietro foi um dos destaques do Brasil.

Com 17 pontos de ataque e três de saque , Samuel Neufeld , que defendeu o Minas Tênis Clube (MG), na última Superliga, foi o principal pontuador da partida.

Outros destaques do Brasil foram Geovane Kühnen e Paulo Vinícios, ambos com 13 pontos, e Pietro, que contribuiu com 12.