Seleção brasileira masculina de vôlei conquista a segunda vitória na Universíade

O Brasil conquistou sua segunda vitória no torneio de vôlei masculino dos Jogos Mundiais Universitários . Nesta sexta-feira (18), em Berlim, na Alemanha, o time dirigido por Fabiano Magoo derrotou Taipé por 3 a 2 , parciais de 25/23, 21/25, 23/25, 25/23 e 15/12 , em jogo que teve 2h23min de duração e manteve a liderança do Grupo A.

A seleção iniciou a partida com o levantador Gabriel Bieler, os ponteiros Léo Lukas e Paulo Vinícios, os centrais Pietro e Geovane Kühnen, o oposto Sabino e o líbero Luizinho. Ainda foram utilizados o ponta Gabriel Ostapechen, o levantador Gustavo Cardoso, o oposto Samuel Neufeld e o central Pedrosa.

Destaques

Com duas vitórias, seleção lidera seu grupo.

Com 25 pontos de ataque e dois de saque , Sabino , do Suzano Vôlei (SP), foi o principal pontuador da equipe brasileira.

Outros destaques do Brasil foram Geovane Kühnen e Paulo Vinícios , com 14 e 13 pontos, respectivamente. Pietro e Léo Lukas marcaram 10 vezes, cada um.

Mas o principal pontuador do jogo doi o oposto taiwanês Yu-sheng Chang , que encerrou com 35 acertos (32 de ataque,dois de saque e um de bloqueio).

O Brasil voltará à quadra no sábado (19), às 12h (de Brasília), para enfrentar a Austrália, que perdeu para Portugal por 3 a 2 (25/16, 21/25, 19/25, 25/23 e 20/18).

Os Jogos Mundiais Universitários

Os Jogos Mundiais Universitários são um dos eventos multiesportivos mais tradicionais do mundo. Organizada pela Federação Internacional de Esportes Universitários (FISU) , a competição, conhecida também como Universíade , foi realizada pela primeira vez em 1959 e reúne estudantes de dezenas de países.

As cidades de Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen, Mulheim an der Ruhr e Berlim, na Alemanha, são as sedes das disputas desta edição.