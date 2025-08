Seleção brasileira masculina de basquete estreia com vitória em torneio na China

Seleção brasileira de basquete que foi à quadra neste sábado. CBB / Divulgação

A seleção brasileira masculina de basquete estreou com vitória na Solidarity Cup. Neste sábado (26), Brasil venceu a Nova Zelândia, equipe que se prepara para a disputa da Copa da Ásia, por 85 a 68.

O torneio, que é disputado em Dongguan, na China, serve para o Brasil como intercâmbio internacional e para que a comissão técnica faça algumas observações, visando os próximos compromissos no ciclo dos Jogos Olímpicos de 2028.

— É uma seleção que tem uma mescla. Tem o Elinho, armador que é bem experiente aqui do nosso basquete (NBB) e o Pedrinho e João Gluck, que atuam na Espanha e são sub-17. Seria uma seleção B. É uma oportunidade de intercâmbio internacional, para que jogadores e comissão técnica possam mostrar seu trabalho. É um laboratório para os jogadores, que serão avaliados em todos os sentidos, postura (comportamento) e jogo, para que no futuro alguns possam estar na seleção principal — disse o técnico Rodrigo Silva, do União Corinthians, de Santa Cruz do Sul, que é o responsável por dirigir a equipe, em entrevista ao programa "Gaúcha Olímpica", da Rádio Gaúcha.

Diante dos neozelandeses, os destaques brasileiros foram os alas-pivôs Gabriel Jaú, que atua no basquete grego, e Kayo Gonçalves, do Flamengo, que marcaram 17 pontos cada.

A dupla ainda contou com a contribuição de outros dois jogadores de mesma função: Rafael Paulichi, do Brasília Basquete, com 16 pontos, e Victão, do Corinthians, que fez 11.

Outro grande nome em quadra foi Elinho. O jogador do Corinthians distribuiu 11 assistências.

