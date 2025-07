Seleção brasileira masculina de basquete 3x3 em cadeira de rodas sofre duas derrotas na Universíade

João Matheus é o cestinha brasileiro no torneio. / Célio Júnior / CBDU / Divulgação

João Matheus é o cestinha brasileiro no torneio.

O Brasil fez sua estreia no basquete masculino 3x3 em cadeira de rodas nos Jogos Mundiais Universitários e acabou sendo derrotado, nos dois jogos que disputou neste sexta-feira (18), na prorrogação.

A seleção está no Grupo A e em seu primeiro confronto encarou o Japão e acabou superada por 8 a 6 , após empate em 6 a 6, no tempo regulamentar de 10 minutos.

Os japoneses lideraram o marcador até sete segundos do final, quando João Matheus empatou para o time brasileiro.

No tempo extra, Masato Watanabe, cestinha da partida com quatro pontos definiu. No Brasil, João Matheus também anotou quatro pontos.