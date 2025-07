Seleção brasileira masculina de basquete é convocada para torneio na China

A Confederação Brasileira de Basketball (CBB) anunciou a lista de 12 convocados para a disputa da Solidarity Cup , entre os dias 24 a 31 de julho, nas cidades chinesas de em Dongguan e Shenzhen. A competição amistosa terá a participação da Nova Zelândia , Montenegro e o Guangdong Southern Tigers , maior campeão da história da Liga Chinesa, com 11 títulos.

O torneio servirá para o Brasil como intercâmbio internacional e observatório para a comissão técnica visando os próximos compromissos no ciclo dos Jogos Olímpicos de 2028 .

A equipe brasileira será formada por jovens jogadores e alguns destaques da última temporada do NBB. O treinador será Rodrigo Carlos da Silva, do União Corinthians, de Santa Cruz do Sul.