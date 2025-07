Seleção brasileira feminina vence a República Dominicana na estreia do Mundial sub-19

Em um jogo que teve 1h13min de duração e que foi válido pelo Grupo B , que tem sede na cidade sérvia de Vrnjačka Banja, o Brasil contou com 16 pontos de bloqueio e 35 de ataque para vencer as dominicanas.

Além da jogadora do Sesi-Bauru (SP), a central Giovana Guimarães, do Minas Tênis Clube (MG) e a ponteira Mikaela Hestmann, do Sesc-Flamengo (RJ) se destacaram com oito pontos, cada.