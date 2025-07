Seleção brasileira feminina empata com a Colômbia e fica em 1º no Grupo B da Copa América

A seleção brasileira feminina de futebol empatou com a Colômbia, nesta sexta-feira, em duelo válido pela quinta rodada da Copa América, em Quito, no Equador. Com o resultado, o Brasil terminou em 1º no Grupo B, com dez pontos, enquanto as colombianas ficaram em segundo, com oito, ambas classificadas para as semifinais.