Seleção brasileira feminina de vôlei vence a Bulgária e garante vaga na fase final da Liga das Nações

Brasileiras comemoram vaga nas finais. Volleyball World / Divulgação

A seleção brasileira feminina de vôlei está classificada para fase final da Liga das Nações.

Na madrugada desta quarta-feira (9), o Brasil venceu a Bulgária por 3 sets a 1 (25/21, 29/27, 25/10 e 25/19), em Chiba, no Japão, e garantiu um lugar entre as oito melhores equipes da competição.

A equipe do técnico José Roberto Guimarães tem oito vitórias em nove jogos e, neste momento, ocupa a terceira posição do torneio.

Como foi o jogo

Esta foi a primeira partida no torneio em que a ponteira Gabi e a oposta Rosamaria foram titulares. O time ainda teve a levantadora Macris, a ponta Júlia Bergmann, as centrais Lorena e Diana e a líbero Laís como titulares. A levantadora Roberta, a oposta Kisy e a central Julia Kudiess foram utilizadas durante o confronto.

Após um começo em que o bloqueio búlgaro conseguiu parar os ataques brasileiros, a seleção assumiu a liderança do placar e venceu o set inicial por 25 a 21. O ponto final foi da ponta Júlia Bergmann.

Com algumas trocas, a Bulgária melhorou no decorrer do segundo set e conseguiu uma virada improvável. A seleção brasileira vencia por 24 a 20 e desperdiçou as chances para fechar. No final, Kryvoshiyska definiu o 29 a 27 para as búlgaras.

O time brasileiro voltou mais concentrado para as duas parciais finais e dominou as europeias, vencendo com facilidade por 25 a 10 e 25 a 19, respectivamente.

Maior pontuadora

A oposta Rosamaria foi a maior pontuadora entre as brasileiras, com 18 acertos (17 ataques e um bloqueio), três a mais que Júlia Bergmann.

Julia Kudiess também teve ótimo desempenho. Vinda do banco – ela entrou na partida durante o terceiro set —, marcou 11 pontos, com cinco ataques, cinco bloqueios e um ace.

— O time da Bulgária é muito forte, com ótimas bloqueadoras e atacantes, e imaginávamos que o jogo poderia ser da maneira que foi. Tivemos paciência nos momentos importantes e conseguimos pontuar em momentos decisivos com o nosso saque. Estou feliz com essa vitória e agora queremos seguir crescendo para as finais — afirmou.

A ponteira Aleksandra Milanova teve ótima atuação pela Bulgária e foi a principal pontuadora da partida, com 21 (20 ataques e um bloqueio).