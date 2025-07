Seleção brasileira feminina de vôlei estreia com vitória na Universíade

Sabrina Groth ataca contra o bloqueio da Índia. Lucas Rodrigues / Divulgação/CBDU

A seleção brasileira feminina de vôlei fez sua estreia, nos Jogos Mundiais Universitários, com uma tranquila vitória sobre a Índia. Nesta quarta-feira (16), em Berlim, na Alemanha, o time dirigido por Aldori Júnior marcou 3 a 0, parciais de 25/8, 25/10 e 25/8. A partida foi válida pelo Grupo C, que ainda teve a vitória da Polônia sobre a Espanha.

O Brasil começou o jogo com a levantadora Kenya, a oposta Camila Mesquita, as centrais Lanna e Larissa Besen, as ponteiras Mari Brambilla e Sabrina Groth e a líbero Ana Luiza Bento.

Com nove pontos de bloqueio e 15 de saque, a seleção dominou a fraca equipe indiana. O Brasil disputa o torneio com uma equipe sub-26.

Camila Mesquita, do Sesc-Flamengo (RJ), foi a maior pontuadora da partida. Ela marcou 10 vezes, sendo cinco no ataque, quatro no bloqueio e um de saque.

Camila Mesquita foi a principal pontuadora do jogo. Lucas Rodrigues / Divulgação/CBDU

A central Geovana Vitória, do Brasília Vôlei (DF), marcou nove pontos. Lanna, do Paulistano-Barueri (SP) e Mari Brambilla, do Cuneo-ITA, terminaram com oito pontos marcados, cada.

O Brasil voltará a jogar contra a Espanha, na quinta-feira (17), às 9h (de Brasília) e encerrá sua participação na primeira fase, contra a Polônia, na sexta-feira (18), ao meio-dia.

Os Jogos Mundiais Universitários

Os Jogos Mundiais Universitários são um dos eventos multiesportivos mais tradicionais do mundo. Organizada pela Federação Internacional de Esportes Universitários (FISU), a competição, conhecida também como Universíade, foi realizada pela primeira vez em 1959 e reúne estudantes de dezenas de países.

As cidades de Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen, Mulheim an der Ruhr e Berlim, na Alemanha, são as sedes das disputas desta edição.

O Brasil estará representado por uma delegação formada por estudantes-atletas de alto rendimento e profissionais técnicos que atuam em diferentes regiões do país. Ao todo, o Time UBrasil contará com representantes em 13 modalidades olímpicas e paralímpicas.

Os atletas devem ter nascido entre 1º de janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2007 e estarem regularmente matriculados em uma Instituição de Ensino Superior.

Confira outros resultados:

Grupo A

Argentina 0 x 3 Alemanha - 10/25, 13/25 e 7/25

China 3 x 0 Mongólia - 25/21, 25/21 e 25/14

Grupo B

Japão 3 x 0 França 25/9, 25/18 e 25/16

Chile 1 xx 3 República Tcheca - 26/24, 16/25, 23/25 e 18/25

Grupo C

Polônia 3 x 0 Espanha - 25/22, 25/22 e 25/17

Grupo D