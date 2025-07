Seleção brasileira feminina de vôlei derrota França no tie-break na Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou nesta quinta-feira, 10, mais uma vitória pela Liga das Nações. Diante da França, na rodada de Chiba, no Japão, as comandadas de José Roberto Guimarães obtiveram um triunfo sofrido por 3 sets a 2, com parciais de 23/25, 25/21, 17/25, 25/21 e 15/11.

Tivemos momentos de dificuldades, mas conseguimos nos reerguer e acabou dando tudo certo. Consegui achar a minha versão para ajudar defensivamente", disse Diana, que fez nove dos 14 pontos de bloqueio.

Com o resultado positivo sobre a França, a seleção soma sua nona vitória em dez jogos na Liga das Nações e continua na batalha pelas primeiras colocações. A seleção é atualmente a segunda da tabela com 25 pontos, atrás somente da Itália, que soma a mesma quantidade de pontos, porém invicta.

"Foi um jogo muito difícil, elas defenderam muito, mas conseguimos superar esse momento difícil, após estar perdendo por 2 a 0. Pensar na Polônia agora. Vamos estar preparadas amanhã, disse Júlia Bergmann.

A França começou o jogo abrindo o placar e o Brasil só fez seu primeiro ponto após erro das adversárias. Uma sequência de falhas deu às brasileiras sete pontos de diferença, que chegou a ser diminuída, mas as francesas levaram a melhor no set com parcial de 25 a 23.

Na segunda parcial, as francesas voltaram a abrir o placar, mas a diferença de pontos foi contida pela seleção brasileira, que levou a melhor: 25 a 21. As meninas, no entanto, tiveram uma baixa com Ana Cristina; a jogadora deixou a quadra carregada logo após sentir a perna esquerda.

O Brasil abriu o terceiro set, mas desmontou ao longo da parcial. As francesas aproveitaram e fecharam com 25 a 17. No quarto set, o Brasil só pontuou após o terceiro das adversárias, mas apesar do aperto, conseguiu levar o jogo para o tie-break com 25 a 21.

As comandadas de José Roberto Guimarães abriram o quinto set pontuando e mantendo a vantagem que culminou num suado 15 a 11.

Julia Kudiess foi a maior pontuadora do Brasil na partida com 17 pontos, sendo 11 de ataque e 6 de bloqueio.