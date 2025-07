Seleção brasileira feminina de basquete em cadeira de rodas perde para os EUA na Universíade

Paula Letícia (E) fez o único ponto do Brasil contra os EUA de Hannah Li Exline (D).

O Brasil fez sua estreia no basquete feminino 3x3 em cadeira de rodas nos Jogos Mundiais Universitários e acabou sendo derrotado pelos Estados Unidos , por 19 a 1 .

A partida foi disputada em Bochum, na Alemanha, uma das subsedes do evento e entrou para história como a estreia do paradesporto brasileiro em Mundiais Universitários.

Duas jogadoras dos EUA foram os grandes nomes do confronto. Anesia Glascoe marcou 10 pontos e Hannah Li Exline , que fez os outros nove pontos da equipe.

Calendário brasileiro

Já a seleção masculina do Brasil irá estrear nesta sexta. O primeiro jogo será contra o Japão , às 7h20. Na segunda partida, às 8h35, o adversário será o time dos Estados Unidos .

Os Jogos Mundiais Universitários

Os Jogos Mundiais Universitários são um dos eventos multiesportivos mais tradicionais do mundo. Organizada pela Federação Internacional de Esportes Universitários (FISU), a competição, conhecida também como Universíade , foi realizada pela primeira vez em 1959 e reúne estudantes de dezenas de países.

As cidades de Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen, Mulheim an der Ruhr e Berlim, na Alemanha, são as sedes das disputas desta edição.