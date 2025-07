Seleção brasileira feminina de basquete 3x3 em cadeira de rodas termina primeira fase da Universíade em último

Espanhola Naiara Rodríguez foi cestinha contra o Brasil. Henning Rohlfs / Rhine-Ruhr 2025/FISU/Divulgação

A seleção brasileira feminina de baquete 3x3 em cadeira de rodas fechou sua participação na fase classificatória dos Jogos Mundiais Universitários, em Bochum, na Alemanha, na quarta e última posição.

Nesta sexta-feira (18), o Brasil voltou à quadra e acabou superado por Espanha e Alemanha.

Leia Mais Seleção brasileira masculina de basquete 3x3 em cadeira de rodas sofre duas derrotas na Universíade

Como apenas quatro seleções participam do torneio, que é disputado pela primeira vez em uma Universíade, a primeira fase serviu para definir os confrontos de semifinais e, desta forma, a seleção brasileira vai encarar a equipe espanhola, no domingo (20), às 5h (de Brasília).

Dois pontos em dois jogos

Paula Letícia é o destaque brasileiro no torneio. Célio Júnior / CBDU/Divulgação

Após a estreia em que perdeu para os Estados Unidos, por 19 a 1, a seleção voltou a ter dificuldades nesta sexta. No primeiro jogo, contra a Espanha, foi superada por 21 a 2, com as espanholas acertando 91% dos arremessos de um ponto.

Com oito pontos, Naiara Rodríguez foi a cestinha do jogo. A Espanha ainda contou com seus pontos de Sara Revueltam cinco de Beatriz Zudaire e dois de Sindy Ramos.

Autora do único ponto brasileiro na estreia, Paula Letícia foi a responsável pela pontuação para a seleção.

Já no confronto diante da Alemanha, o Brasil não conseguiu marcar e perdeu por 21 a 0.

Lisa Bergenthal marcou nove pontos e foi a cestinha do jogo, seguida por Svenja Erni (5), Catharina Weiss (4) e Lilly Selak (3).

Em toda a partida tentaram apenas cinco arremessos.

Os Jogos Mundiais Universitários

Os Jogos Mundiais Universitários são um dos eventos multiesportivos mais tradicionais do mundo. Organizada pela Federação Internacional de Esportes Universitários (FISU), a competição, conhecida também como Universíade, foi realizada pela primeira vez em 1959 e reúne estudantes de dezenas de países.

As cidades de Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen, Mulheim an der Ruhr e Berlim, na Alemanha, são as sedes das disputas desta edição.

O Brasil está representado por uma delegação formada por estudantes-atletas de alto rendimento e profissionais técnicos que atuam em diferentes regiões do país. Ao todo, o Time UBrasil contará com representantes em 13 modalidades olímpicas e paralímpicas.