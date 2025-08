Seleção brasileira é bronze por equipes mistas no judô da Universíade

Mas, nas quartas de final, a equipe brasileira foi atropelada pela Coreia do Sul, que fez 4 a 0 , jogando o Brasil para a repescagem .

Em um duelo emocionante, a equipe brasileira venceu o Uzbequistão por 4 a 3 , com Luana Carvalho (70 kg) sendo decisiva. A vitória garantiu a seleção na disputa pelo bronze, contra o Cazaquistão .

O confronto que valeu um lugar no pódio começou com um ippon de Luana Carvalho sobre Kristina Sotnikova.

Aidar Arapov bateu Luan Almeida , na categoria até 90 kg, com um ippon, em 1min50seg de luta e empatou para os cazaques.

Thauana Silva superou Akerke Ramazanova , que sofreu três punições em 2min29seg e foi desclassificada no combate da categoria acima de 70 kg e o Brasil voltou a liderar.

Mas o Cazaquistão empatou com a vitória de Zhantilek Nurtilepuly, que impôs um yuko no confronto com Gabriel Arévalo, na categoria acima de 90 kg.