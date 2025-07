Seleção brasileira de nado artístico termina em 12º na final da rotina livre do Mundial

A seleção brasileira de nado artístico terminou em 12º lugar na final da rotina livre por equipe do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos .

Neste domingo (20), em Cingapura, Vitoria Casale, Sara Marinho, Ana Beatriz Nunes, Marina Postal, Celina Rangel, Gabriela Regly, Hannah Sukman e Anna Giulia Veloso repetiram a rotina da fase classificatória e com o tema Rainha do Mar — uma entidade feminina soberana dos mares —, a equipe somou 238.3475 pontos.

Chinesas levaram o ouro

Chinesas ficaram com o título.

O título foi conquistado pela China , que somou 348.4779 pontos para garantir a medalha de ouro. O Japão levou a prata, com 334.7232, e a Espanha totalizou 321.1328 para levar o bronze.

Na rotina técnica do solo feminino, a chinesa Xu Huiyan foi a campeã com 272.9917 pontos. A bielorrussa Vasilina Khandoshka (260.5416) e a espanhola iris Tió (260.2917) ficaram com a prata e o bronze, respectivamente.