Seleção brasileira de conjunto lidera etapa de Milão da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica 

No sábado (19), haverá a disputa da série mista . A soma das pontuações das duas séries apontará quais países irão ao pódio no Conjunto Geral.

— A gente está em primeiro lugar porque não houve grandes erros. Fita é um aparelho bem imprevisível. A gente sempre fala que é o conjunto de cinco fitas que vai definir a competição. É um aparelho bem difícil da nossa modalidade. Elas conseguiram fazer melhor do que vinham apresentando anteriormente. E a gente falou bastante pra elas que no Mundial vai ter muita adrenalina. Essa série tem que sair bem na quadra, como elas fizeram aqui em Milão. Depois, o resultado é consequência — destaca Camila Ferezin, a treinadora da seleção brasileira.

Bárbara Domingos em quarto no individual geral

Finalista olímpica em Paris, a paranaense ocupa o quarto lugar do individual geral , com 55.750. Restam duas séries a serem feitas.

Já Maria Eduarda Alexandre ficou em 20º lugar na bola e na 35ª posição no arco. Ao final do primeiro dia, ela está no 25º lugar no individual geral com 51.950 pontos, sendo 25.900 na bola e 26.050 no arco.