Saúl e Samuel têm nomes registrados no BID da CBF e podem estrear pelo Flamengo

Apesar da regularização, a dupla não enfrenta o Atlético-MG nesta quinta-feira, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Samuel Lino realizou o seu primeiro treino com os novos companheiros nesta quarta-feira, no Ninho do Urubu. Já Saúl Ñiguez, que ja vinha trabalhando com o elenco, ainda necessita de recondicionamento físico.