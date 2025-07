São Paulo pode não ter Crespo no comando a 5 dias de reestreia por pendências com Zubeldía

A cinco dias do retorno do Campeonato Brasileiro, o São Paulo ainda não sabe se terá o técnico Hernán Crespo à beira do gramado para o duelo com o Flamengo, no Maracanã, em confronto da 13ª rodada. Isso porque o clube ainda tem pendências burocráticas a serem resolvidas com o antigo treinador Luis Zubeldía.

O São Paulo ainda não acertou os termos do distrato contratual para a saída de Zubeldía. Assim, a rescisão do argentino ainda não pôde ser publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A diretoria, contudo, confia que irá resolver o problema até o fim da semana e Crespo vai estar regularizado para o confronto no Rio.

O Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas prevê que um novo treinador só pode ser registrado por uma determinada equipe depois da rescisão com um outro técnico.

Zubeldía teve a saída oficializada pelo São Paulo em 16 de junho. Apesar de ter se classificado às oitavas de final da Copa Libertadores com a segunda melhor campanha da fase de grupos, atrás apenas do rival Palmeiras, o time tricolor foi para a pausa do Mundial de Clubes em situação preocupante no Brasileirão. A equipe está em 14ª com 12 pontos, somente um acima da zona de rebaixamento.

A diretoria do São Paulo agiu com celeridade e anunciou Crespo somente dois dias depois de o cargo de técnico ficar vago. O argentino de 49 anos estava sem clube desde a saída do Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, em novembro.

Esta é a segunda passagem de Crespo pelo São Paulo. Ele dirigiu a equipe por nove meses em 2021. O treinador somou 53 partidas, com 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas, o que corresponde a um aproveitamento de 57,23%. Apesar da demissão por más atuações no Brasileiro daquele ano, o treinador foi o responsável por findar o jejum de nove anos sem título com a conquista do Estadual daquele ano e, por isso, sempre foi lembrado com carinho pela diretoria e por parte dos torcedores.

Crespo tem quase duas semanas treinando o São Paulo na preparação para a sequência da temporada. Em sua apresentação, em 24 de junho, o argentino reconheceu que o Brasileirão deve ser tratado com "urgência" e previu mês "duríssimo" para a equipe, com uma sequência que ainda terá o Red Bull Bragantino e o clássico com o Corinthians.