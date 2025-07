São Paulo faz jogo ruim e é salvo por Ferreirinha e Luciano para vencer o Juventude

Foi por pouco que São Paulo e Juventude não ficaram zerados nesta quinta-feira pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória por 1 a 0 dos paulistas, no Estádio Alfredo Jaconi, foi a primeira do time fora de casa no torneio. Após ataques sofríveis dos dois lados, uma jogada individual de Ferreirinha terminou com gol salvador de Luciano. O triunfo deixa os são-paulinos na 12ª posição, com 19 pontos, cinco acima da zona de rebaixamento. Já os gaúchos amargam o 18º lugar, com 11.

A exceção do gol, a partida se mostrou tão fria quanto era a cidade de Caxias do Sul na noite desta quinta-feira, beirando os 10ºC. São Paulo e Juventude tiveram dificuldades em criar chances para seus atacantes, com as duas equipes afundando as linhas defensivas quando estavam sem a bola. Resultado disso foram as apenas três finalizações em direção ao gol (todas tricolores) em um total de 22 chutes.

O São Paulo volta a campo no domingo, no MorumBis às 16h contra o Fluminense, derrotado pelo Palmeiras nesta rodada. Já o Juventude visita o Bahia, também no domingo, mas às 18h30.

Os mandantes pressionaram o São Paulo inicialmente, ainda que sem finalizar. Os paulistas tiveram tranquilidade para trocar passes e avançar em momentos que encontravam espaços cedidos pelo adversário.

Foi assim que André Silva e Bobadilla chegaram a ter chances de finalização ainda antes dos 15 minutos de jogo. O goleiro Gustavo precisou trabalhar, enquanto Rafael foi menos exigido e apenas acompanhou a partida na maior parte do tempo.

Gradualmente, o São Paulo cresceu no jogo, paciente e com a bola no pé. Quando a posse era do Juventude, os gaúchos passaram a ter dificuldades em avançar e pouco ocupavam o campo de ataque.

Mandaca e Gabriel Veron conseguiram melhorar a chegada do Juventude à frente no fim do primeiro tempo. A bola, contudo, aparecia quadrada para Batalla e Gilberto.

As dificuldades dos dois times no ataque muito se explicavam por defesas bem posicionadas e compactadas, fator que não isenta os erros dos atacantes. Crespo insistiu que os jogadores finalizassem de longe diante da dificuldade de infiltrar.

Os times voltaram mais expostos no segundo tempo. As chegadas aumentaram dos dois lados. O Juventude ainda errava ao entregar a bola para os atacantes. O São Paulo passou a avançar mais pelo lado esquerdo, com Wendell, e repetia o fracasso do adversário ao não fazer o ataque chegar a Luciano e André Silva.

Crespo e Tencati buscaram soluções nos bancos de reservas para tentar melhorar os ataques. Mesmo com mudanças, os dois times mostraram finalizações para fora ou parando nos bloqueios defensivos.

Os minutos finais ganharam tom caótico. O empate era ruim para as duas equipes. Restava aos jogadores acelerar jogadas em busca do ataque.

A melhor jogada da partida foi justamente o gol são-paulino. Ferreirinha deu uma caneta em Abner, invadiu a área e passou para Marcos Antônio. O camisa 20 encostou para Luciano empurrar ao gol, já vazio.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 0 X 1 SÃO PAULO

JUVENTUDE - Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo (Abner) e Marcelo Hermes; Caíque e Jadson; Mandaca (Nenê) e Gabriel Veron (Gabriel Taliari); Batalla (Ênio) e Gilberto (Matheus Babi). Técnico: Claudio Tencati.

SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Cédric (Rodriguinho), Bobadilla, Alisson (Luan), Marcos Antônio (Marcos Antônio) e Wendell (Enzo Díaz); Luciano e André Silva (Ferreirinha). Técnico: Hernán Crespo.

GOL - Luciano, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

CARTÕES AMARELOS - Marcos Paulo, Gilberto e Caíque (Juventude) e André Silva e Luciano (São Paulo).

PÚBLICO - 6.095 presentes.

RENDA - R$ 69.070,00.