São Paulo empata em Bragança apesar de leve melhora e continua colado na zona de rebaixamento

O São Paulo se livrou de perder para o Red Bull Bragantino pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O time de Hernán Crespo abriu o placar com André Silva em momento que mostrou novas qualidades. Entretanto, a equipe foi inconsistente e sofreu a virada. Restou ao camisa 17 fazer o segundo da noite para deixar tudo igual.

André Silva é o artilheiro do São Paulo em 2025, com 13 gols. Nas duas vezes em que marcou nesta noite, ele teve assistência de Luciano. Os dois atuaram como uma dupla de atacantes, em nova dinâmica do ataque de Crespo. Mais atrás, Oscar e Marcos Antônio trabalham bem, mas perderam intensidade.

Apesar da leve melhora na apresentação, os são-paulinos continuam colados no Z-4, na 16ª posição, com um ponto a mais que o Vitória. O São Paulo tem pela frente o clássico contra o Corinthians, no sábado, às 21h (de Brasília), no MorumBis. Já o Red Bull Bragantino, que deixou de dormir na liderança, já que o Flamengo perdeu para o Santos, visita o Vitória, no domingo, às 16h.

As duas equipes começaram tentando levar perigo, sem compactar as defesas, o que embolou o jogo no meio de campo. Quando o Red Bull Bragantino aumentou a pressão e subiu as linhas, o espaço nas costas foi fatal. Luciano recebeu lançamento e cruzou para André Silva marcar de cabeça.

O time da casa precisou reagir e conseguiu dominar as ações, mas a defesa são-paulina deu conta do serviço de segurar as ofensivas bragantinas. O São Paulo apresentava outro time em relação ao que perdeu para o Flamengo na última rodada. O principal foi a intensidade sem a bola, dificultando saídas do adversário e demonstrando alta competitividade.

Entretanto, a equipe reduziu o ritmo e permitiu avanço do time da casa. John John foi o cérebro do Red Bull Bragantino no setor ofensivo com articulação de boas jogadas, mas a equipe pecava na conclusão.

A pressão fez a defesa do São Paulo ceder apenas nos minutos finais da primeira etapa, quando, após uma sequência de três cruzamentos, Guzmán cabeceou para empatar.

O Red Bull Bragantino voltou do intervalo determinado a continuar atacando. Rafael foi exigido logo cedo. Diferente do primeiro tempo, o São Paulo não conseguia explorar os espaços nas costas dos defensores adversários.

Andrés Hurtado, que deu condição legal para Luciano no gol são-paulino e falhou no cabeceio de André Silva, contou com a sorte ao finalizar, a bola desviar em Alan Franco, enganar Rafael e parar no fundo das redes, virando a partida.

Mais no susto no que na estratégia, o São Paulo tentou reagir, principalmente pelos lados. Foi o suficiente para equilibrar o jogo e fazer isso refletir no placar. Marcos Antônio avançou pela esquerda e cruzou. Luciano mandou de bicicleta para o meio da área. Lá estava André Silva, com estrela de artilheiro para empatar, mesmo desequilibrado.

A disputa continuou aberta até os minutos finais. A qualidade técnica, porém, decaiu. O São Paulo perdeu as qualidades apresentadas no primeiro tempo não foram retomadas. O Red Bull Bragantino também cansou e descaracterizou-se com substituições.

O empate manteve o tabu do São Paulo contra o Red Bull Bragantino desde que o clube de Bragança Paulista foi comprado pela empresa austríaca, em 2019. Após o negócio, a equipe tricolor nunca venceu o adversário fora de casa.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 2 X 2 SÃO PAULO

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andres Hurtado (Nathan Mendes), Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Guilherme Lopes (Agustín SantAnna); Gabriel, Fabinho (Eric Ramires) e Jhon Jhon (Gustavinho); Lucas Barbosa, Eduardo Sasha, Lucas Barbosa e Henry Mosquera (Vinicinho). Técnico: Fernando Seabra.

SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco (Sabino); Cédric, Marcos Antônio (Alisson), Bobadilla, Oscar (Ferreirinha) e Enzo Díaz; Luciano (Rodriguinho) e André Silva (Dinenno). Técnico: Hernán Crespo.

GOLS - André Silva, aos 8, e Guzmán Rodríguez, aos 43 minutos do primeiro tempo. Andrés Hurtado, aos 8, e André Silva, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Guilherme Lopes, Eduardo Sasha e Gabriel (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

PÚBLICO - 6.119 presentes.

RENDA - R$ 236.340,00.