São Paulo domina e vence, mas vacilo deixa disputa aberta contra o Athletico-PR

O São Paulo saiu na frente na briga contra o Athletico-PR por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Os são-paulinos venceram por 2 a 1 ao natural. Focado na Série B, em que é apenas o 11º, o time visitante abriu mão das ações no MorumBis. Somente no fim do segundo tempo que Viveros reacendeu as chances dos paranaenses para o duelo de volta, no dia 6, na Ligga Arena, em Curitiba.

Ciente do momento ruim que vive o adversário, Hernán Crespo mandou a campo um time alternativo, preservando seus principais atletas. Isso não foi empecilho para que o São Paulo dominasse a partida.

Mais do que isso, foi possível fazer testes: Luciano entrou no segundo tempo como centroavante, e Maik estreou na lateral-direito. Pablo Maia aproveitou a chance de iniciar o jogo e abriu o placar, enquanto Rodriguinho também teve destaque, com assistência para Ferreirinha.

Agora o São Paulo volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, pelo qual enfrenta o Internacional, no domingo, às 20h30 (de Brasília), no MorumBis. No mesmo dia, o Athletico-PR recebe o Paysandu.

Surpreendentemente, a primeira chance no jogo foi dos visitantes. Alan Kardec recebeu cruzamento da esquerda e conseguiu cabecear. Jandrei demorou a reagir, mas sequer foi preciso, já que a bola foi para fora.

Depois disso, contudo, o time paranaense foi inerte. O São Paulo pôde dosar o ritmo que quis na partida e não sofreu. No ataque, os são-paulinos ainda não acertavam o último passe, diante de uma linha de cinco jogadores defensivos do adversário.

Marcos Antônio arriscou de longe e carimbou a zaga aos 30 minutos. A bola voltou para Pablo Maia, que decidiu repetir a tentativa do colega. Desta vez, o chute foi certeiro para abrir o placar.

A única má notícia para o São Paulo em todo primeiro tempo foi a saída de Wendell, lesionado. O lateral-esquerdo sentiu dores na coxa direita e deve ser mais um são-paulino no departamento médico do clube, que já tem Luiz Gustavo, Calleri, Lucas, Oscar e Lucca.

Odair Hellmann voltou do intervalo com duas alterações, mas ambas apenas protocolares, com Zapelli e Viveros no lugar de Giuliano e Kardec. O time paranaense não mudou a formação ou a postura e indicava já evitar desgastes para o próximo compromisso, pela Série B.

Já Crespo pôde promover mais testes. A partida foi usada como laboratório para Maik, lateral-direito de 20 anos que entrou na vaga de Cédric. O garoto fazia parte do elenco Sub-20 campeão da Copa do Brasil da categoria em 2024 e da Copinha 2025.

Sem primor técnico, a partida intensificou a disputa física. Por vezes, as divididas chegaram a ser exageradas. O São Paulo detinha mais a bola, mas sem conseguir assustar o Athletico-PR.

Para mudar a situação, Crespo recorreu aos titulares Alisson e Luciano. Novamente, o técnico utilizou a partida para fazer um teste, já que o camisa 10 entrou como centroavante, no lugar de André Silva.

Apenas a partir dos 20 minutos da segunda etapa o Athletico-PR demonstrou interesse em atacar. O time se lançou para o campo ofensivo e obrigou o São Paulo a se compactar. Apesar de mais competitivo, o Athletico-PR do segundo tempo careceu de qualidade na frente para construir chances de gol.

As ofensivas paranaenses não afetaram o São Paulo, que reagiu. Rodriguinho fez linda jogada, driblando três marcadores, e cruzou para Ferreirinha finalizar e ampliar o placar, aos 32 minutos da etapa complementar.

Viveros ainda descontou 10 minutos mais tarde. Apesar da partida ruim do Athletico-PR, a vantagem mínima pode ser o ânimo para que o time tente fazer diferente em casa e ainda brigar pela vaga nas quartas de final. Odair Hellmann, expulso nos minutos finais, não comandará a equipe na próxima semana.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 1 ATHLETICO-PR

SÃO PAULO - Jandrei; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Cédric (Maik), Pablo Maia (Bobadilla), Marcos Antônio (Alisson), Rodriguinho e Wendel (Enzo Díaz); Ferreirinha e André Silva (Luciano). Técnico: Hernán Crespo.

ATHLETICO-PR - Santos; Belezi, Habrão e Léo; Benavídez, Patrick, Diogo Riquelme (João Cruz), Dudu Kogitzki (Mendonza) e Fernando (Felipinho); Giuliano (Zapelli) e Alan Kardec (Viveros). Técnico: Odair Hellmann.

GOLS - Pablo Maia, aos 31 minutos do primeiro tempo; Ferreirinha, aos 32, e Viveros, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wendell, Cédric e Rodriguinho (São Paulo) e Belezi (Athletico-PR).

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

PÚBLICO - 42.142 presentes.

RENDA - R$ 1.944.658,00.