São Paulo dobra de aproveitamento no Brasileirão com Crespo e ganha moral para a Copa do Brasil

Hernán Crespo elevou o nível de jogo do São Paulo desde o início de sua segunda passagem pelo comando do time, neste mês. Levando-se em consideração o desempenho que a equipe vinha tendo com Luis Zubeldía, nem o mais otimista dos torcedores poderia imaginar o desempenho que o elenco vem demonstrando em campo, resultado em seguidos resultados positivos com o novo treinador. O mais recente deles foi obtido no domingo, contra o Fluminense, no MorumBis, pelo Brasileirão.

No comando do time tricolor há cinco jogos, Crespo soma uma derrota (na reestreia, para o Flamengo), um empate (fora de casa com o Red Bull Bragantino), e três vitórias consecutivas (sobre Corinthians, Juventude e Fluminense). Além dos resultados positivos, a forma como os jogadores se comportaram em campo nestes triunfos vêm rendendo elogios ao treinador.

Em termos de números, há também motivos de sobra para animar o torcedor. Crespo conseguiu dobrar o aproveitamento do São Paulo. Em 12 jogos no Brasileirão, Zubeldía conseguiu apenas 12 pontos, um total de 33,3% dos pontos disputados. Sob o comando de Crespo, a equipe tem 66,6% de aproveitamento.

O antecessor do técnico no São Paulo não chegou a fazer uma campanha trágica na temporada. Com Zubeldía, o clube paulista não sofreu na Copa do Brasil e obteve uma das melhores campanhas na fase de grupos da Copa Libertadores, o que dá a vantagem de jogar em casa conforme for avançando de fase. O "desastre" tricolor vinha sendo mesmo no Campeonato Brasileiro.

Em alta no torneio nacional de pontos corridos, Crespo agora vai se provar em sua primeira missão em competições eliminatórias. O São Paulo enfrenta o Athletico-PR no MorumBis na próxima quinta-feira, dia 31, pelo jogo de ida da Copa do Brasil. O duelo de volta é na outra semana, dia 6 de agosto, na Ligga Arena, em Curitiba.

TRIUNFO OFENSIVO

Um dos fatores que justificam o bom momento do São Paulo de Crespo é o ataque. Especialmente Luciano, que tem participação ativa nos últimos seis gols da equipe, balançando as redes ou dando assistência. Uma das orientações do comandante para o camisa 10 foi justamente para que ele exerça sua função de origem, como um atacante que se aproxima da área, e não tanto como um meia.

"Sou atacante. Mas sempre que troca de treinador me colocam de meia", disse Luciano após a vitória sobre o Corinthians. "Vou falar não? Eu sempre quero jogar. É claro que sou atacante."

Os números ofensivos de Crespo são ainda mais impactantes pelo fato do treinador não contar com o goleador Jonathan Calleri, que se recupera de uma cirurgia no joelho.

Confira os números do São Paulo com Crespo no Brasileirão:

5 jogos: 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

8 gols marcados (1,6 por jogo) e 5 sofridos (1 por jogo)

Aproveitamento de 66,6% dos pontos disputados

Veja os números do São Paulo com Zubeldía no Brasileirão:

12 jogos: 2 vitórias, 6 empates e 4 derrotas

10 gols marcados (0,8 por jogo) e 14 gols sofridos (1,1 por jogo)