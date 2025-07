São Paulo confirma ruptura de ligamento e lesão no menisco e Ryan Francisco deve voltar em 2026

São Paulo confirma ruptura de ligamento e lesão no menisco de Ryan FranciscoO São Paulo informou, nesta terça-feira, que o atacante Ryan Francisco sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e uma lesão no menisco do joelho esquerdo durante o treino realizado no Centro de Treinamento da Barra Funda. O jovem, de 18 anos, precisará passar por cirurgia nos próximos dias.