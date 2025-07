São Paulo confirma ausência de Lucas, mas terá novidade contra o Red Bull Bragantino

O São Paulo realizou nesta terça-feira, no Centro de Treinamento, a última atividade antes do confronto com o Red Bull Bragantino, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Hernán Crespo comandou uma série de atividades com foco em organização tática, tanto defensiva quanto ofensiva. O elenco também trabalhou situações de bola parada e enfrentamentos em campo reduzido, buscando ritmo e precisão nas tomadas de decisão. A sessão foi voltada a ajustes pontuais para encarar uma equipe que costuma imprimir intensidade em casa.

A ausência mais sentida continua sendo a de Lucas. O meia-atacante segue em processo de recuperação de um estiramento na cápsula posterior do joelho direito e, mesmo participando de treinos com o grupo nos últimos dias, não será relacionado para a partida. O São Paulo adota cautela no retorno do jogador, que é tratado internamente como peça essencial para o segundo semestre.

Quem volta a ser opção é o atacante Lucas Ferreira. Recuperado de dores no quadril que o tiraram da derrota para o Flamengo, ele treinou normalmente ao lado dos companheiros e pode reforçar o setor ofensivo.

Com Oscar mantido na equipe titular e Luciano formando a dupla de ataque com André Silva, a provável escalação tem: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.