São Paulo blinda Lucas Moura e admite preocupação com Z-4 antes de clássico com Corinthians

Com somente duas vitórias no Brasileirão até aqui, o São Paulo vê um triunfo no clássico contra o Corinthians, no sábado, pela 15ª rodada como "obrigação". O aguardado confronto, contudo, gera preocupações para o técnico Hernán Crespo em razão de desfalques e da proximidade com a zona de rebaixamento.

Uma peça importante com a qual o treinador ainda não pôde trabalhar nos jogos é Lucas Moura. O meia tem treinado com o elenco, mas segue cronograma específico de tratamento por um estiramento da cápsula posterior do joelho direito. A última vez em que ele entrou em campo foi por apenas 29 minutos, contra o Alianza Lima, pela Copa Libertadores, no começo de maio.

Crespo não gostou quando foi questionado mais uma vez da possibilidade de escalar o jogador no clássico. "O médico fala de lesão, a diretoria do mercado e eu falo sobre o time." A assessoria do São Paulo afirmou que os médicos do clube não irão falar com a imprensa e, ao mesmo tempo, considera muito difícil que o jogador atue no próximo sábado.

Lucas Moura tem desequilibrado nos Majestosos recentemente. Pelo Paulistão deste ano, ele marcou duas vezes na vitória por 3 a 1 do São Paulo. No ano passado, o são-paulino também fez um gol em cada um dos dois jogos do Brasileirão - vitória do São Paulo por 3 a 1 e empate por 2 a 2.

O primeiro dele contra o Corinthians foi em 2023, já na segunda passagem pelo Morumbi. Naquela partida, a primeira desde que Lucas retornou, o São Paulo venceu o rival por 2 a 0.

Mais do que a importância do clássico, o jogo de sábado ganha relevância para que o São Paulo volte a vencer. A última vitória do time foi sobre o Grêmio, pela nona rodada, em maio. Desde então, foram quatro derrotas e um empate.

O time só venceu dois jogos no Brasileirão. Além do time gaúcho, o Santos foi superado pelos são-paulinos, na 5ª rodada. É o mesmo número de triunfos que somam o Vitória (17º) e o Fortaleza (19º).

"Normal que devemos nos preocupar. É realidade que estamos e temos de lutar para sair. Espero, acho e acredito que vamos sair cedo, mas temos de lutar até o fim. Temos talento e vontade para sair o mais cedo possível, mas temos de estar prontos para lutar até o fim", disse Crespo.

Sem conseguir mostrar bom desempenho na estreia contra o Flamengo, Crespo aplicou mudanças em Bragança Paulista, principalmente com o retorno de Luciano após suspensão. O camisa 10 atuou ao lado de André Silva como uma dupla de ataque. Foram de Luciano os dois passes para os gols do artilheiro são-paulino no ano - ele já soma 13.

"Sábado, por ser um clássico, tem um peso maior. Mas a gente entra todos os jogos para poder vencer. Então, não só no sábado, a gente vai querer vencer o jogo com toda a força que nós temos aqui no nosso plantel. O pessoal tá voltando de lesão, tem ajudado bastante já. A gente vai com toda a força para poder tirar o São Paulo dessa situação", projetou André Silva, após o empate desta quarta-feira.

O São Paulo abriu o placar, mas sofreu a virada no duelo. Demorou até que o time conseguisse reagir e buscar uma nova igualdade. O time oscilou em intensidade, mas apresentou breves melhoras em campo.

A expectativa de Crespo é de que a equipe evolua mais a cada jogo. "Espero um futebol mais ofensivo, com mais intensidade. Necessitamos pontuar em todos os jogos para sairmos desta situação incômoda", afirmou Crespo.