São Luiz vence e deixa o Brasil de Pelotas na lanterna da Série D

Equipes se enfrentaram pela 11ª rodada. Lucas Dornelles / Esporte Clube São Luiz

O São Luiz venceu o Brasil de Pelotas por 1 a 0 neste domingo (6), no Estádio Bento Freitas, pela 11ª rodada da Série D. Com o resultado, a equipe de Ijuí subiu para a quinta posição e ficou quatro pontos atrás do Marcílio Dias, último time dentro da zona de classificação do Grupo H. O Xavante caiu para a lanterna, com 10 pontos, a três partidas do fim da primeira fase.

O único gol da partida foi marcado por Roberto Baggio nos primeiros segundos da etapa final, em uma falha da defesa do Brasil de Pelotas. O São Luiz fez um lançamento longo para a área, e o time da casa se atrapalhou. Felipe Camargo afastou mal e a bola encontrou o atacante, que encobriu o goleiro.

A próxima partida do São Luiz será contra o Guarany de Bagé, no domingo (13), às 15h, fora de casa. Às 18h, o Brasil de Pelotas enfrenta o São José, em Porto Alegre.

Como funciona a Série D

Brasil de Pelotas, Guarany de Bagé, São José e São Luiz estão no Grupo H da competição, ao lado dos catarinenses Barra, Joinville e Marcílio Dias, assim como do Azuriz, do Paraná.

Dividida em oito grupos de oito equipes, a primeira fase conta com as equipes se enfrentando em dois turnos dentro das chaves. Sendo assim, cada time disputa 14 jogos, sete em casa e sete fora.

Depois, os quatro melhores de cada grupo avançam à segunda fase. A partir do mata-mata — que conta com oitavas, quartas, semifinais e final — os confrontos são decididos em jogos de ida e volta, com a vantagem do time da melhor campanha decidir em seus domínios.