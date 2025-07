São José vence o São Luiz e chega ao sexto jogo sem derrota na Série D

Equipes se enfrentaram pela 10ª rodada da Série D. Ricardo Marchetti / São Luiz / Divulgação

No clássico gaúcho válido pela Série D do Campeonato Brasileiro deu São José contra o São Luiz. Nesta segunda-feira (30), no Estádio 19 de Outubro, o Zeca fez 2 a 1, e chegou ao sexto jogo sem derrota na competição. O Rubro, por sua vez, perdeu a segunda partida consecutiva.

Na primeira etapa, Nonato abriu o placar para os visitantes. Já no segundo tempo, Douglas ampliou a vantagem. Ainda na parte final da partida, Da Silva descontou para os donos da casa, mas não foi suficiente para evitar a derrota.

A vitória também foi a primeira partida de Sandro Resende como treinador da equipe. Ele foi anunciado recentemente para assumir a vaga deixada por Gabardo Júnior, que foi contratado pelo Anápolis, time que disputa a Série C.

Com o resultado, o São José segue na terceira colocação do Grupo H, com 19 pontos. O São Luiz é o sétimo colocado, vice-lanterna, com nove pontos. Vale destacar que apenas os quatro primeiros se classificam para a próxima fase.