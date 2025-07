São José vence o Brasil de Pelotas e garante classificação à segunda fase da Série D

Giovane Gomez (C) marcou o gol da vitória.

O São José venceu o Brasil-Pel por 1 a 0, na noite deste domingo (13), e confirmou a classificação antecipada aos mata-matas da Série D do Campeonato Brasileiro. O duelo foi realizado no Passo D'Areia, em Porto Alegre.

O único gol do confronto foi marcado pelo artilheiro Giovane Gomez. Aos nove minutos do primeiro tempo, ele pegou a sobra e venceu a defesa do Xavante.