São José vence Joinville fora de casa pela Série D e garante decisão do primeiro mata-mata no Passo D'Areia

Zeca garantiu vantagem no primeiro mata-mata da Série D. Luiz Vieira / Reprodução

O São José garantiu a vantagem de decidir o primeiro confronto do mata-mata em casa ao vencer o Joinville por 2 a 0, na tarde deste domingo (20), pelo Grupo A-8 da Série D do Campeonato Brasileiro.

Jogando fora de casa, o Zeca foi superior e confirmou o segundo lugar da chave a uma rodada do fim da primeira fase.

Os gols da vitória foram marcados por Renê, de cabeça, aos 33 minutos do primeiro tempo, e Estêvão, após roubo de bola e finalização forte dentro da área, já na etapa final.

Com o resultado, o time de Porto Alegre chegou aos 25 pontos e se manteve um ponto atrás do líder Barra-SC, ainda com chances de terminar a fase de grupos na liderança. Joinville e Marcílio Dias são os outros classificados no grupo.

— O mérito é todo dos jogadores pela coragem, pela entrega ao acreditarem em uma mudança no nosso sistema de jogo para essa partida, que foi algo decisivo para que tivéssemos imposição do início ao fim, com controle em todos os setores, seja físico, técnico ou mental. Mesmo com a perda de um pênalti nos primeiros minutos, a equipe se manteve tranquila — avaliou o técnico Sandro Resende ao final da partida.

São José começou pressionando

O Zeca iniciou pressionando e teve a chance de abrir o placar logo aos cinco minutos, mas Giovane Gomez parou na defesa do goleiro adversário em cobrança de pênalti.

A equipe porto-alegrense manteve o domínio e transformou o controle em vantagem com um gol de Renê, após cruzamento de Nonato. No segundo tempo, Estêvão aproveitou erro da defesa do Joinville, roubou a bola e fechou o placar.

Na última rodada, o São José recebe o Marcílio Dias, domingo (27), no Passo D’Areia, em Porto Alegre, em busca da liderança da chave. Líder tem um ponto a mais. Já o Joinville, sem chances de classificação, se despede da competição.

Guarany eliminado

O Guarany de Bagé, também pelo Grupo A-8, por outro lado, empatou fora de casa com o Marcílio Dias em 1 a 1 e ficou sem chances de avançar.

Os outros dois gaúchos já estavam sem chance de avançar. O Brasil-Pel goleou o lanterna, Azuriz, 4 a 0, no Bento Freitas. No sábado (19), o São Luiz levou 2 a 0 em casa do líder, Barra-SC, que foi a 26 pontos.

Última rodada da chave A-8

Todos os jogos serão às 16h de domingo: