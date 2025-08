Santos anuncia plano de carreira com jovem talento de 13 anos semelhante ao feito para Neymar

Considerado um dos maiores clubes formadores de talentos do País, o Santos anunciou nesta quinta-feira a assinatura de um plano de carreira com o futuro Menino da Vila, Kauan Basile, nos mesmos moldes do que ocorreu no início da trajetória de Neymar. Apontado como uma das grandes revelações da atual safra santista, o jovem atacante de 13 anos será "protegido" pelo clube para não se perder na ainda promissora carreira.

"O Santos FC assinou na noite desta quarta-feira (30), acordo de licenciamento de imagem com o Menino da Vila Kauan Basile. A estratégia segue os moldes do que foi realizado no passado com Neymar Jr. quando, de forma inédita, o presidente do Santos FC, Marcelo Teixeira, em conjunto com a família do atleta, elaborou um projeto de carreira sólido e vitorioso, que evitou a saída precoce do então jovem jogador, aos 14 anos, para o Real Madrid, no ano de 2006", anunciou o clube. "Desta vez, em parceria com as empresas NR Sports e Bruno Martins Sports, o Alvinegro Praiano estruturou um plano de carreira para o atleta sub-13, Kauan Basile.

O presidente Marcelo Teixeira, preocupado com o futuro do Santos, autorizou os dirigentes a "protegerem" a futura joia do clube. O projeto de licenciamento da imagem de Kauan busca, "de forma estratégica, oportuna e profissional, preservar a essência de um clube formador, não só de futuros jogadores mas, sobretudo, de cidadãos." Os pais do garoto, André e Tatiana, foram fundamentais para o fechamento do acordo.

"Hoje, o Santos também está dando uma retaguarda, não apenas através do contrato que já existe, de formação, mas também com o de direito de imagem. Isso faz com que a gente direcione bem a carreira dele, trazendo parceiros e apoiadores que melhorarão a vida dele e da família", declarou o presidente Marcelo Teixeira.

O projeto visa resgatar o maior ativo do Santos FC, os Meninos da Vila, para que a formação nas categorias de base continue sendo referência no futebol brasileiro e mundial.

"O Kauan está na fase da diversão, vamos colocar assim, sem tantas exigências, sem nós atribuirmos a ele tanta responsabilidade, porque é um jovem talento, completando agora 13 anos, mas já jogando com atletas de 14, 16 e isso é importante. Temos sempre que ter cuidado, mas se ele amadurecer, com seu talento, com essa oportunidade de disputar outras categorias, nós sabemos do potencial que tem", concluiu o presidente.

O garoto de 23 anos vem chamando a atenção por não se intimidar em disputar categorias maiores. Habilidoso, o atacante ainda chama a atenção pela facilidade em anotar gols.

"Sou muito feliz por jogar no Santos, um dos melhores clubes do mundo. É muito bom estar onde Neymar e tantos outros ídolos que eu tenho jogaram. Aqui me sinto na minha casa e, se Deus quiser, daqui alguns anos vou conseguir estrear no profissional e ajudar muito a Nação Santista", declarou o mini astro.