Santos anuncia a contratação do lateral-direito Mayke, ex-Palmeiras, até dezembro de 2027

Presente no Allianz Parque diante do Grêmio, no sábado, apenas para se despedir da torcida palmeirense, clube no qual esteve nos últimos nove anos, o lateral-direito Mayke foi oficializado novo reforço do Santos nesta quarta-feira, com contrato até dezembro de 2027.

"Mayke é o novo reforço do Santos Futebol Clube! O lateral-direito, que estava no Palmeiras, chega ao Peixe de forma definitiva e assinou nesta quarta (30) o contrato válido até o fim de 2027, com possibilidade de renovação por mais uma temporada", anunciou o clube.

O reforço é o segundo nome vindo do Palmeiras no ano. Antes, o clube havia anunciado o volante Zé Rafael e ainda tentou o meia Raphael Veiga. E chega para brigar por posição com o também recém-contratado Igor Vinícius, ex-São Paulo - Escobar vinha atuando improvisado no setor após JP Chermont perder a confiança da torcida e da comissão técnica.

Mayke desembarca na Vila Belmiro sob muita confiança e elogios. "Com muita qualidade e histórico vencedor ao longo da carreira, Mayke chega como o quarto reforço santista na atual janela de transferências", reforço o clube.

Além dos dois laterais, o Santos já havia fechado com o volante Willian Arão e o atacante paraguaio Gustavo Caballero nesta janela de transferências. A ideia da diretoria é dar peças de qualidade ao técnico Cléber Xavier na missão de salvar o time do rebaixamento no Brasileirão - é o primeiro na zona de queda, com apenas 15 pontos.