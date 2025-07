Santos anuncia a contratação do lateral-direito Igor Vinícius

No intuito de deixar o elenco mais forte para a sequência do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Santos anunciou nesta terça-feira a contratação do lateral-direito Igor Vinícius. O jogador assinou vínculo até 30 de junho de 2028.

O acerto marca o retorno do atleta ao clube que o revelou. Ele chegou a disputar duas partidas pelo time profissional em 2016, mas dois anos depois foi para o Ituano.

Com passagem também pela Ponte Preta, Igor Vinícius se transferiu para o São Paulo onde permaneceu por sete temporadas. Sem espaço com o treinador argentino Luis Zubeldía, ele rescindiu o contrato.

Considerada uma das prioridades, a lateral-direita do Santos conta agora com três nomes para o setor. Com a saída de Leo Godoy, negociado com o Independiente, da Argentina, ele vai disputar posição com Aderlan e JP Chermont.

O Santos está muito próximo também de anunciar um novo nome. O volante Willian Arão, ex-Flamengo e Botafogo, já realizou exames médicos e as bases salariais já estão acertadas.