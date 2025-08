Santa Maria inaugura a primeira pista de skate indoor pública do Rio Grande do Sul

Pista fica no Centro Desportivo Municipal (CDM) e conta com 17 obstáculos para manobra. Amanda Boeira / Agência RBS

Foi inaugurada na manhã deste sábado (26) a primeira pista de skate indoor pública do Rio Grande do Sul. Ela fica em Santa Maria, no Centro Desportivo Municipal (CDM), e tem 17 elementos que possibilitam que os skatistas façam diversas manobras.

Mesmo sendo em área coberta, a pista cria cenários como de praças, parques e ruas. Tem rampas, corrimão, caixote. Tem itens que parecem banco, mesa, meio-fio, todos da modalidade Street Skate.

O espaço conta também com banheiros e vestiários, sala de convivência e mais uma sala de apoio para eventos. O custo total da obra foi de R$ 1,1 milhão. E na próxima semana já tem uma etapa do Circuito da Liga Gaúcha de Street Skate.

Em seu discurso, o secretário de esportes Gilvan Ribeiro afirma que, mais do que colocar Santa Maria no mapa do skate estadual, o objetivo é valorizar o esportista da cidade, viabilizando um espaço seguro e democrático para a prática.

Skatistas de Santa Maria se fizeram presentes na inauguração, e já aproveitaram do espaço. O evento contou com show em tributo a Charlie Brown Jr.

Tiago Lima, presidente da Associação Santamariense de Skateboard, fala que é uma grande conquista, tanto para quem quer competir no esporte quanto quem quer conhecer e aprender.

Neste sábado (26), a pista fica aberta até as 18h. No domingo, será das 14h às 18h. E a partir de segunda-feira, das 16h às 22h. Os horários que podem passar por alteração, conforme a demanda. Para usar, não é preciso reservar horário. A pista é monitorada pela Guarda Municipal, por meio de câmeras e por equipe presente no Centro Desportivo Municipal.