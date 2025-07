Saiba quanto foi a premiação milionária paga aos jogadores do Al Hilal após eliminar o Manchester City no Mundial de Clubes

Jogadores foram informados da premiação extra ainda no vestiário após a vitória. Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Apesar de surpreender o mundo ao eliminar o Manchester City nas oitavas de final do Mundial de Clubes, o Al Hilal não é nenhum desconhecido do público do futebol. Além dos craques que integram a equipe, o time chama a atenção pelo alto poder de investimento, o que prova que dinheiro não é o problema para o clube.

A prova disso foi a premiação cedida a cada jogador após a classificação para as quartas de final. Segundo o jornalista Ahmed Al-Qarni, do jornal Asharq Al-Awsat e membro da Federação de Mídia Esportiva da Arábia Saudita, cada atleta recebeu 2 milhões de riais sauditas (R$ 2,9 milhões).

A informação do bônus teria sido dada ainda no vestiário pelo presidente da equipe, Fahad bin Nafel, após a partida. Nas redes sociais, um vídeo em que o dirigente celebra com os jogadores viralizou. Além disso, ele também esteve na beira do gramado para cumprimentá-los depois do apito final.

O Al Hilal passou a ter um investimento mais chamativo nas últimas temporadas, contratando jogadores de alto nível do futebol europeu para jogar no clube. De acordo com o Capology, site especializado em finanças, a folha salarial do time só está atrás de Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester City e PSG.

Nesta edição do Mundial, o Al Hilal já faturou US$ 34,15 milhões (cerca de R$ 187,4 milhões) em premiações. A equipe encara o Fluminense, nesta sexta-feira (4), às 16h, pelas quartas de final. Se avançar às semifinais, irá embolsar mais US$ 21 milhões (R$ 115,7 milhões).

Leia Mais Fluminense x Al Hilal: horário e onde assistir ao jogo pelas quartas de final do Mundial de Clubes