Saiba o que esperar das semifinais masculinas de Wimbledon

Carlos Alcaraz x Taylor Fritz - sexta-feira (11), 9h30min

O momento de Alcaraz é muito bom. O espanhol está imparável e jogando tênis no mais alto nível. No entanto, Fritz também vive grande fase e buscará equilibrar um confronto no qual seu adversário entra como favorito.

— Alcaraz é o homem do momento e o Fritz é o cara da grama , que ganhou dois títulos nesse piso recentemente. O estadunidense não tem nada de extraordinário, mas é eficiente e pode ser o responsável por quebrar essa sequência do espanhol. Acredito ainda que o Alcaraz seja favorito e gostaria de uma final contra o Sinner em Wimbledon, como foi de Roland Garros — explica Ghem.

Jannik Sinner x Novak Djokovic - sexta-feira (11), 11h10min

Um confronto que promete ser equilibrado. Sinner é o número 1 do mundo, mas convive com dores no braço que estão o limitando em alguns momentos. A vitória dominante contra Ben Shelton foi uma boa resposta do italiano nas quartas. Djokovic tentará utilizar a experiência, ainda mais com sete títulos em Wimbledon, para chegar a mais uma decisão.